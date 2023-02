Exposition : « Detine » – Du 31 janvier au 24 février Tournefeuille Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Exposition : « Detine » – Du 31 janvier au 24 février Tournefeuille, 31 janvier 2023, Tournefeuille. Exposition : « Detine » – Du 31 janvier au 24 février 31 janvier – 24 février Tournefeuille

Renseignements

Par un travail méticuleux de la couleur et de la lumière, Detine inscrit une émotion dans une pureté des formes. Tournefeuille Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie En composant une œuvre singulière à la fois intime et universelle, l’artiste parvient à faire écho en chacun de nous, en tissant un lien entre la toile et notre être.

Le travail de l’artiste est coté ( cote AKOUN ).

Photographies non contractuelles – détail de tableau : CLEPSYDRE

Rencontre d’Artiste : Dimanche 12 février de 10h à 12h à l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T08:30:00+01:00

2023-02-24T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu Tournefeuille Adresse Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville Tournefeuille Tournefeuille Departement Haute-Garonne

Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

Exposition : « Detine » – Du 31 janvier au 24 février Tournefeuille 2023-01-31 was last modified: by Exposition : « Detine » – Du 31 janvier au 24 février Tournefeuille Tournefeuille 31 janvier 2023 TOURNEFEUILLE Tournefeuille Tournefeuille

Tournefeuille Haute-Garonne