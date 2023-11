Antonio Lizana LE PHARE, 7 février 2024, TOURNEFEUILLE.

BAJO EL MAR présente Navigant entre New York et son Andalousie natale, Antonio Lizana est devenu en quelques années l’un des représentants les plus célèbres du jazz flamenco. Saxophoniste, chanteur et auteur-compositeur, il réinvente la tradition en mêlant jazz de haut vol, chant incarné et rythmes ibériques. Sur scène avec son nouvel album Vishuddha, le natif de Cadix nous transporte des racines du flamenco au jazz le plus inventif, avec, culture andalouse oblige, un soupçon de sonorités mauresques et une pincée de culture gitane. Palmas, jaleos, chants gaditans puissants, jazz et improvisations racées font de chaque concert d’Antonio Lizana un voyage inoubliable. Antonio Lizana Antonio Lizana

LE PHARE TOURNEFEUILLE 32 route de Tarbes Haute-Garonne

