Grozon Jura Grozon Le Moulin Tourne chez ses producteurs locaux en juin et juillet avec pour chaque soirée, à manger, à boire, à entendre et à voir ! Pour cette troisième et dernière édition, nous vous donnons rendez-vous à La Mamellerie / Ferme des Vernes, Lieu-dit Les Vernes à 39800 Grozon. Gratuit / Réservation obligatoire Organisé par Le Moulin: www.moulindebrainans.com accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/evenement/la-mamellerie-tournee-des-producteurs/ Le Moulin Tourne chez ses producteurs locaux en juin et juillet avec pour chaque soirée, à manger, à boire, à entendre et à voir ! Pour cette troisième et dernière édition, nous vous donnons rendez-vous à La Mamellerie / Ferme des Vernes, Lieu-dit Les Vernes à 39800 Grozon. Gratuit / Réservation obligatoire Organisé par Le Moulin: www.moulindebrainans.com dernière mise à jour : 2021-07-22 par

