Tournées des mayés de St Vincent de Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse, samedi 3 février 2024.

Tournées des mayés de St Vincent de Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Les tournées des mayés de St Vincent de Tyrosse commencent !

Ouvrez donc vos portes pour passer un moment convivial avec les jeunes de 19 ans de la ville.

Après notre première réunion, début janvier, nous, les nouveaux mayés de St Vincent de Tyrosse allons commencer les tournées habituelles dans la ville. Nous souhaitons garder la tradition qui, depuis des années, apporte de la joie et des moments de convivialité dans Tyrosse. Vous nous verrez donc passer début février devant chez vous et sonner à vos portes n’hésitez pas à nous ouvrir !

Avec ces tournées, nous espérons récolter assez de fonds pour pouvoir organiser une mayade qui de réunira toutes les générations de tyrossais durant un repas et qui s’enchaînera par un bal. Cela annonce une belle soirée qui ravira aussi bien les adultes que les plus jeunes.

Le groupe des mayés invitent aussi les tyrossais nés en 2005 et qui souhaiteraient rejoindre la mayade de ne pas hésiter à nous contacter par le biais de notre Instagram @mayes.tyrosse2025 ou mail mayesdetyrosse2025@gmail.com .

Saint Vincent de Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine mayesdetyrosse2025@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-04-29 18:00:00



L’événement Tournées des mayés de St Vincent de Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2024-01-24 par OTI LAS