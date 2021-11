TOURNÉE ROUL’CONTACT Nébian, 4 décembre 2021, Nébian.

TOURNÉE ROUL’CONTACT Nébian

2021-12-04 09:30:00 – 2021-12-04 12:30:00

Nébian Hérault

De 9h30 à 12h30, au City Stade, animation Roul’contact: des activités, un espace détente/convivialité, des infos/ressources/initiatives, et une épicerie solidaire. En automne, cuisinez des légumes de saison et réalisez un cahier de recettes ! En décembre, venez fabriquer et peindre votre déco de Noël en pâte à sel !

Proposée par l’association Terre-Contact. Entrée libre avec adhésion annuelle (minimum 1€).

roulcontact@terre-contact.com +33 4 67 57 38 16

