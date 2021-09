Fontès Fontès Fontès, Hérault TOURNÉE ROUL’CONTACT Fontès Fontès Catégories d’évènement: Fontès

Hérault

TOURNÉE ROUL’CONTACT Fontès, 6 octobre 2021, Fontès. TOURNÉE ROUL’CONTACT 2021-10-06 09:30:00 – 2021-10-06 12:30:00

Fontès Hérault Fontès De 9h30 à 12h30, devant la médiathèque, animation Roul’contact: des activités, un espace détente-convivialité, des infos-ressources-initiatives, alimentation… En octobre, cuisinez des légumes de saison dans les villages et réalisez un cahier de recettes d’automnes ! Cuisiner oui, mais déguster aussi bien sûr ! À vos tabliers !

Proposée par l’association Terre-Contact. Entrée libre avec adhésion annuelle (minimum 1€). De 9h30 à 12h30, devant la médiathèque, animation Roul’contact: des activités, un espace détente-convivialité, des infos-ressources-initiatives, alimentation… En octobre, cuisinez des légumes de saison dans les villages et réalisez un cahier de recettes d’automnes !

Proposée par l’association Terre-Contact. Entrée libre avec adhésion annuelle (minimum 1€). +33 4 67 57 38 16 De 9h30 à 12h30, devant la médiathèque, animation Roul’contact: des activités, un espace détente-convivialité, des infos-ressources-initiatives, alimentation… En octobre, cuisinez des légumes de saison dans les villages et réalisez un cahier de recettes d’automnes ! Cuisiner oui, mais déguster aussi bien sûr ! À vos tabliers !

Proposée par l’association Terre-Contact. Entrée libre avec adhésion annuelle (minimum 1€). dernière mise à jour : 2021-09-19 par

Détails Catégories d’évènement: Fontès, Hérault Autres Lieu Fontès Adresse Ville Fontès lieuville 43.53972#3.37924