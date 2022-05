Tournée Océane – par Europavox, 25 mai 2022, .

Tournée Océane – par Europavox

2022-05-25 18:00:00 – 2022-05-25

Dans le cadre de la Saison France-Portugal, en association avec Les Ateliers des Capucins et La Carène, La Sirène, le port de plaisance de la Rochelle, les Francofolies et Krakatoa, Europavox présente la Tournée Océane.

Pongo, la diva portugaise du kuduro dont le nouvel album sortira le 1er avril, et Papooz, le duo frenchie prodige de la pop qui est de retour avec « None of This Matters Now », nous amèneront en voyage du 25 au 28 mai, le long de l’océane Atlantique, à Brest, La Rochelle et Bordeaux, lors de trois soirées festives, en accès libre, symboles de la proximité artistique de nos deux pays et avec la volonté de promouvoir la protection des écosystèmes marins.

Tout au long de la tournée, un voilier sera le lieu de vie d’une véritable expérience partagée, de voyage et création, relatée via un journal de bord digital. Mêlant performances, interviews et témoignages backstage, ce Journal sera réalisé par une équipe franco-portugaise de journalistes d’Europavox.

Des associations œuvrant pour la protection des écosystèmes marins feront également partie du voyage, à bord et dans les salles, pour présenter leurs activités et les grands enjeux actuels, ainsi que des idées d’actions pratiques à mettre en œuvre pour s’engager.

Suivez-nous et retrouvez l’intégralité des contenus sur Europavox.com.

