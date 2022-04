Tournée Océane : Papooz • Pongo • IGee Le Krakatoa Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Tournée Océane : Papooz • Pongo • IGee Le Krakatoa, 28 mai 2022, Mérignac. Tournée Océane : Papooz • Pongo • IGee

Le Krakatoa, le samedi 28 mai à 20:00

Dans le cadre de la Saison France-Portugal, en association avec Les Ateliers des Capucins et La Carène, La Sirène, le port de plaisance de la Rochelle, les Francofolies et Krakatoa, Europavox présente la Tournée Océane : CONCERTS · ASSOCIATIONS · JOURNAL DE BORD

Gratuit

TRANSROCK présente Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T20:00:00 2022-05-28T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Le Krakatoa Adresse 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Le Krakatoa Mérignac Departement Gironde

Le Krakatoa Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Tournée Océane : Papooz • Pongo • IGee Le Krakatoa 2022-05-28 was last modified: by Tournée Océane : Papooz • Pongo • IGee Le Krakatoa Le Krakatoa 28 mai 2022 Le Krakatoa Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde