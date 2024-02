Tournée nationale de l’équipe de France de patinage Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement, jeudi 11 avril 2024.

Tournée nationale de l’équipe de France de patinage Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez l’équipe de France de patinage artistique en tournée dans toute la France.

Avec la participation exceptionnelle du couple médaillé d’or olympique, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron et de Adam Siao Him Fa, double champion d’Europe de patinage.



Venez admirer les champions de France Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud, ainsi que Camille Kovalev et Pavel Kovalev, sans oublier Lorine Schild. Ils seront tous accompagnés des membres médaillés de l’équipe de France. Une tournée réinventée sous le signe de la modernité et de l’audace.



Découvrez le défi sur glace 2024, avec la participation du public, une expérience inoubliable et spectaculaire ! 19 19 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:00:00

fin : 2024-04-11

Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy

Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Tournée nationale de l’équipe de France de patinage Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille