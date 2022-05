Tournée Musique sacrée en Pays de la Loire Cathédrale Saint Julien – Le Mans, 18 juin 2022, Le Mans.

Tournée Musique sacrée en Pays de la Loire

Cathédrale Saint Julien – Le Mans, le samedi 18 juin à 20:30

Cette tournée inédite réunit les voix d’enfants de la Maîtrise et du Jeune Choeur de la Cathédrale, accompagnés du Quatuor Liger élargi d’un ensemble à vents pour l’occasion. Ils explorent ensemble l’expressivité colorée de la Messe des Pêcheurs de Villerville composée par André Messager et Gabriel Fauré lors de leurs vacances en Normandie. Caplet, Ropartz et Fauré complètent de leurs magnifiques motets et prières ce concert dans le sillage d’un impressionnisme sacré mêlant voix, cordes, flûte, hautbois, clarinette, harmonium et harpe : toute une palette de couleurs.

15 et 10 euros

Gabriel Fauré, André Messager, André Caplet, Joseph-Guy Ropartz

Cathédrale Saint Julien – Le Mans 2 Pl. St Michel – 72 000 Le Mans Le Mans Sarthe



