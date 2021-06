Cavalaire-sur-Mer Cavalaire-sur-Mer Cavalaire-sur-Mer, Var TOURNEE MINI SAUVETEURS en partenariat avec la SNSM Cavalaire-sur-Mer Cavalaire-sur-Mer Catégories d’évènement: Cavalaire-sur-Mer

Var

TOURNEE MINI SAUVETEURS en partenariat avec la SNSM Cavalaire-sur-Mer, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Cavalaire-sur-Mer. TOURNEE MINI SAUVETEURS en partenariat avec la SNSM 2021-07-21 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-21 18:30:00 18:30:00 Maison de la Mer 50, Rond-point St Exupéry

Cavalaire-sur-Mer Var Cavalaire-sur-Mer Découverte des gestes de 1ers secours – ateliers enfant +33 4 94 01 92 10 Découverte des gestes de 1ers secours – ateliers enfant

Détails Catégories d’évènement: Cavalaire-sur-Mer, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Cavalaire-sur-Mer Adresse Maison de la Mer 50, Rond-point St Exupéry Ville Cavalaire-sur-Mer lieuville 43.17398#6.53289