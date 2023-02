TOURNEE LOVE ME TENDER LE TIGRE, 24 février 2023, MARGNY LES COMPIEGNE.

TOURNEE LOVE ME TENDER LE TIGRE. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:00 (2023-02-23 au ). Tarif : 35.0 à 66.0 euros.

Bonus production (3V-R-2020-8293) présente LOVE ME TENDERMise en scène et chorégraphie : Jeanne DESCHAUXLivret : Patrick HERNANDEZUne Comédie Musicale joyeuse et familiale et Rock’n’roll : Au début des années 60, au son des chansons d’Elvis, dans une Amérique en proie aux luttes pour la cause noire, John arrive à New York pour retrouver Nancy, son amour de Lycée. Après s’être fait éconduire, il va réunir une équipe d’exclus et de loosers, avec qui il va connaître la réussite dans le milieu des « comics ». Son succès lui permettra-t-il de reconquérir sa « belle »? Où réalisera-t-il finalement qu’il en aime une autre.INFORMATIONS :Dans le but de faciliter l’accueil des personnes à mobilité réduite (PMR), des places spéciales sont attribuées. Merci de nous contacter à nos bureaux au 02 47 49 80 03 Jeanne Deschaux, PATRICK HERNANDEZ Jeanne Deschaux, PATRICK HERNANDEZ

LE TIGRE MARGNY LES COMPIEGNE 2 rue Jean Mermoz Oise

