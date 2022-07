Tournée « Le camion qui Livre » Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Tournée « Le camion qui Livre » Arcachon, 23 juillet 2022, Arcachon. Tournée « Le camion qui Livre »

Place Thiers Arcachon Gironde

2022-07-23 11:00:00 – 2022-07-25 18:00:00 Arcachon

Gironde « Le camion qui livre » vous propose une sélection de livres pour tous. Organisée par le livre de Poche, en partenariat avec la Librairie Générale. Concernant les auteurs : Virginie Grimaldi, Baptiste Beaulieu, Serena Giuliano, Sophie Rouvier : le 23 juillet de 14h à 18h

Laetitia Colombani : le 24 juillet de 16h à18h

Zoé Brisby : le 21 juillet de 11h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h30. « Le camion qui livre » vous propose une sélection de livres pour tous. Organisée par le livre de Poche, en partenariat avec la Librairie Générale. Concernant les auteurs : Virginie Grimaldi, Baptiste Beaulieu, Serena Giuliano, Sophie Rouvier : le 23 juillet de 14h à 18h

Laetitia Colombani : le 24 juillet de 16h à18h

Zoé Brisby : le 21 juillet de 11h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h30. « Le camion qui livre » vous propose une sélection de livres pour tous. Organisée par le livre de Poche, en partenariat avec la Librairie Générale. Concernant les auteurs : Virginie Grimaldi, Baptiste Beaulieu, Serena Giuliano, Sophie Rouvier : le 23 juillet de 14h à 18h

Laetitia Colombani : le 24 juillet de 16h à18h

Zoé Brisby : le 21 juillet de 11h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h30. COM ARCACHON

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Place Thiers Arcachon Gironde Ville Arcachon lieuville Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Tournée « Le camion qui Livre » Arcachon 2022-07-23 was last modified: by Tournée « Le camion qui Livre » Arcachon Arcachon 23 juillet 2022 Place Thiers Arcachon Gironde

Arcachon Gironde