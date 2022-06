Tournée Kib Open Beach Quiberon, 5 août 2022, Quiberon.

Tournée Kib Open Beach Grande Plage Boulevard Chanard Quiberon

2022-08-05 – 2022-08-07 Grande Plage Boulevard Chanard

Quiberon 56170

10h-19h. Un week-end mémorable à travers un tournoi ouvert à tous (amateurs, professionnels, jeunes et adultes), convivial et compétitif se déroulant sur une grande plage de sable fin avec vue imprenable sur la mer. Principal: Primes de 600 euros aux 1ers( H/F), 300 euros aux 2nds ( H/F) en numéraire et l’équivalent de 150 euros de lots aux 3èmes ( H/F). Nombreuses récompenses ( tours de Jet-Ski, bouée, Wing-Foils, coffrets gourmands) pour le tournoi Loisir. T-Shirt, soirée organisée par le Fisher.Le tournoi 3*3 KIB OPEN BEACH est composé de deux formules:Une formule Loisir (mixte et non mixte) et une formule principale (Niveau Départemental à Professionnel) masculine et féminine.Le tournoi se déroule sur 2 jours complets ( Samedi 06 Août et Dimanche 07 août) de 11h ( arrivée) à 18h. Le premier jour est une phase de qualification, le deuxième jour est réservé aux phases finales, aux consolantes et aux super-consolantes.Tous les participants jouent les deux jours de tournoi avec un minimum de 10 matchs.Une soirée sera organisée par notre partenaire officiel LE FISHER. 2000 Euros de lots seront offerts en fonction du classement des équipes.Pour le tournoi principal, 600 euros de primes en numéraire pour les premiers ( H et F), 300 euros en numéraire pour les seconds ( H et F) et l’équivalent de 150 euros en lots pour les troisièmes ( H et F).Chaque joueur se verra offrir le T-Shirt du tournoi dès son arrivée.L’association organise également un tournoi jeune (-17 ans) gratuit le Vendredi 05 Août 2022 de 13h à 19h.Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à consulter notre site internet : https://beachvolleyquiberon.wixsite.com/websiteou nous contacter à beachvolleyquiberon@gmail.com

+33 6 30 09 75 37

