Crée en 2019, le collectif Jazz Voyageur cherche à jouer en sortant des sentiers battus.

Ses 3 membres, Hugo (guitare), Alexandra (contrebasse) et Marcello (saxophone) organisent d’abord une tournée à pied, entre Gavarnie et la Vallée d’Aspe en 2019. 10 jours à randonner, instruments sur le dos, pour jouer le soir dans les refuges de haute montagne. En 2020, c’est en vélo qu’illes traceront la route, sur la Vélodyssée, le long du littoral Atlantique, en Vendée et Charente Maritime, leurs instruments chargés sur leurs remorques.

Pour l’été 2021, illes reprennent le chemin des montagnes pyrénéennes et traverseront les massifs du Néouvielle, du Luchonnais, du Louron, du Couseran, de la Haute-Ariège et du Carlit pour finir au pied du Canigou après 26 jours de marche et autant de concerts ! Le soir, du jazz et du swing, bien sûr, mais aussi de la chansons, des musiques klezmer et russe !