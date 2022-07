TOURNÉE HÉRAULT VACANCES, 18 août 2022, .

TOURNÉE HÉRAULT VACANCES



2022-08-18 – 2022-08-18

Cet été le Département de l’Hérault et Hérault Sport proposent 4 heures d’animations sportives gratuites pour tous NON STOP dans 15 communes du littoral à l’arrière-pays.

L’équipe d’animateurs qualifiés d’Hérault Sport offrira un panel d’activités sportives et cérébrales, et initieront les vacanciers afin de les encourager à adopter un exercice quotidien et de les sensibiliser aux bonnes pratiques pour entretenir leur forme.

Au programme : ateliers sportifs, jeux de logique et d’habileté, animations numériques et structures gonflables.

De 17h à 21h – Port de Plaisance (CARNON)

+ d’infos sur https://sport.herault.fr

La grande Tournée Hérault Vacances repart pour une nouvelle édition !

+33 4 67 67 38 26 https://sport.herault.fr/

Cet été le Département de l’Hérault et Hérault Sport proposent 4 heures d’animations sportives gratuites pour tous NON STOP dans 15 communes du littoral à l’arrière-pays.

L’équipe d’animateurs qualifiés d’Hérault Sport offrira un panel d’activités sportives et cérébrales, et initieront les vacanciers afin de les encourager à adopter un exercice quotidien et de les sensibiliser aux bonnes pratiques pour entretenir leur forme.

Au programme : ateliers sportifs, jeux de logique et d’habileté, animations numériques et structures gonflables.

De 17h à 21h – Port de Plaisance (CARNON)

+ d’infos sur https://sport.herault.fr

dernière mise à jour : 2022-06-29 par