Tournée Générale ! Saint-Riquier Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

Somme

Tournée Générale ! Saint-Riquier, 24 février 2022, Saint-Riquier. Tournée Générale ! Saint-Riquier

2022-02-24 20:30:00 – 2022-02-24 22:30:00

Saint-Riquier Somme Saint-Riquier 12 12 Gérémy Crédeville, grand maître de la dérision et de l’improvisation ! Un grand tableau blanc à l’entrée où chaque spectateur note un mot, puis 1h15 d’impro chantée, contée, doublée… etc., pour tenter d’utiliser tous les mots du tableau, le dernier mot cité gagne une consommation de son choix, s’il en reste 2, Gérémy offre une Tournée Générale !

Venez le piéger !… Gérémy Crédeville, maîtrise la dérision à la perfection.

Dans ce spectacle très interactif, il offre la possibilité au public de venir le piéger avec un enjeu fort.

Parallèlement, il révèle également son immense talent d’improvisateur. Gérémy Crédeville, grand maître de la dérision et de l’improvisation ! Un grand tableau blanc à l’entrée où chaque spectateur note un mot, puis 1h15 d’impro chantée, contée, doublée… etc., pour tenter d’utiliser tous les mots du tableau, le dernier mot cité gagne une consommation de son choix, s’il en reste 2, Gérémy offre une Tournée Générale !

Venez le piéger !… Gérémy Crédeville, maîtrise la dérision à la perfection.

Dans ce spectacle très interactif, il offre la possibilité au public de venir le piéger avec un enjeu fort.

Parallèlement, il révèle également son immense talent d’improvisateur. +33 6 58 36 95 39 Gérémy Crédeville, grand maître de la dérision et de l’improvisation ! Un grand tableau blanc à l’entrée où chaque spectateur note un mot, puis 1h15 d’impro chantée, contée, doublée… etc., pour tenter d’utiliser tous les mots du tableau, le dernier mot cité gagne une consommation de son choix, s’il en reste 2, Gérémy offre une Tournée Générale !

Venez le piéger !… Gérémy Crédeville, maîtrise la dérision à la perfection.

Dans ce spectacle très interactif, il offre la possibilité au public de venir le piéger avec un enjeu fort.

Parallèlement, il révèle également son immense talent d’improvisateur. NC

Saint-Riquier

dernière mise à jour : 2022-01-10 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Riquier, Somme Autres Lieu Saint-Riquier Adresse Ville Saint-Riquier lieuville Saint-Riquier