TOURNÉE GÉNÉRALE – BALLADE EN PRÉ(S) – VERT(S) Poule-les-Écharmeaux Poule-les-Écharmeaux Catégories d’évènement: Poule-les-Écharmeaux

Rhône

TOURNÉE GÉNÉRALE – BALLADE EN PRÉ(S) – VERT(S) Poule-les-Écharmeaux, 10 mars 2022, Poule-les-Écharmeaux. TOURNÉE GÉNÉRALE – BALLADE EN PRÉ(S) – VERT(S) COL DES ECHARMEAUX AUBERGE DES TILLEULS Poule-les-Écharmeaux

2022-03-10 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-10 22:30:00 22:30:00 COL DES ECHARMEAUX AUBERGE DES TILLEULS

Poule-les-Écharmeaux Rhône Poule-les-Écharmeaux EUR 15 18 Une invitation à la découverte du “PRÉVERT” qui ne s’apprend pas sur les bancs de l’école, un aperçu de la densité, de la diversité, de l’étendue de l’œuvre du scénariste des Enfants du paradis, qui est aussi le génial inventeur des cadavres exquis. +33 4 74 03 31 40 COL DES ECHARMEAUX AUBERGE DES TILLEULS Poule-les-Écharmeaux

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Poule-les-Écharmeaux, Rhône Autres Lieu Poule-les-Écharmeaux Adresse COL DES ECHARMEAUX AUBERGE DES TILLEULS Ville Poule-les-Écharmeaux lieuville COL DES ECHARMEAUX AUBERGE DES TILLEULS Poule-les-Écharmeaux Departement Rhône

Poule-les-Écharmeaux Poule-les-Écharmeaux Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poule-les-echarmeaux/

TOURNÉE GÉNÉRALE – BALLADE EN PRÉ(S) – VERT(S) Poule-les-Écharmeaux 2022-03-10 was last modified: by TOURNÉE GÉNÉRALE – BALLADE EN PRÉ(S) – VERT(S) Poule-les-Écharmeaux Poule-les-Écharmeaux 10 mars 2022 Poule-les-Écharmeaux rhône

Poule-les-Écharmeaux Rhône