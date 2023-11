Atelier et Ron avec SEKSION MALOYA à Aubervilliers (93) Tournée France Europe Lyon, 5 novembre 2023, Lyon.

Depuis maintenant 10 années, Seksion Maloya mène des ateliers d’initiation au maloya. Sont abordés : le répertoire chanté et les techniques de jeu sur les percussions traditionnelles, des échauffements physiques et vocaux pour une pratique musicale saine et détendue et des notions historiques et culturelles pour mettre en contexte cette musique.

Fils de réunionnais ayant quitté l’île avec le Bumidom dans les années 70, Loran Velia a fondé Seksion Maloya il y a quelques années pour partir en quête de ses racines créoles et les célébrer en musique. Le groupe a accompagné et/ou joué avec les plus grands artistes de la scène maloya : Danyel Waro, Christine Salem, René Lacaille…

Suivi de la ron maloya, grande jam ouverte à tous·tes

Inscription par mail à sectionmaloya@hotmail.com

Accueil des participant·es dès 13h30

Début de l’atelier à 14h

