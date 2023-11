MALAGASY GOSPEL et KILEMA en tournée France, Monaco, Andorre et Espagne en novembre/décembre 2023 Tournée France Espagne Eaubonne, 9 novembre 2023, Eaubonne.

MALAGASY GOSPEL et KILEMA en tournée France, Monaco, Andorre et Espagne en novembre/décembre 2023 9 novembre – 4 décembre Tournée France Espagne Horaires à vérifier auprès des salles et organisateurs

Le Gospel Malagasy est un groupe de douze adolescentes malagasy, parrainées par le chanteur KILEMA et accompagnées de Harris, la voix masculine soliste du groupe. Leur musique est une ode à la vie, mélangeant les influences musicales malagasy, africaines et occidentales pour un résultat unique et envoûtant. Les choristes partagent leur quotidien avec sincérité et émotion, interprétant leurs joies, leurs peines et leurs aspirations avec le public.

Le groupe sera en Europe du 3 novembre au 4 décembre et se produira en France, Monaco et l’Espagne. Le but de la tournée est de promouvoir les échanges interculturels et de partager les joies et les peines des membres du groupe avec un public plus large ainsi que les actions de Bel Avenir à travers ses projets sociaux. Les adolescentes et Harris sont impatients de faire découvrir leur passion et leur message de paix et d’espoir à un public européen.

Le Malagasy Gospel est une activité proposée au Centre d’Accueil Socio-Educatif et Musical (CASEM) de l’ONG Bel Avenir à Tuléar. Elle permet aux enfants de milieux défavorisés dans le sud-ouest de Madagascar de découvrir leur potentiel artistique et musical tout en apprenant des compétences importantes comme la discipline, la collaboration et la créativité. Elle soutient l’égalité des sexes et l’inclusion des enfants en situation de handicap, et est un symbole d’espoir et d’inspiration pour la communauté locale.

La tournée européenne du Malagasy Gospel en novembre 2023 est une occasion unique de découvrir la richesse musicale de Madagascar tout en soutenant une cause qui promeut l’éducation et le développement.

NOVEMBRE

03 – ROOTS MUSIC- VIENNA/ AUSTRIA

06 – ZIQUODROME- COMPIÈGNE (60)

09 – SALLE DES FÊTES – ST JOACHIM (44)

10 – UNIVERSITÉ BRETAGNES SUD- VANNES (56)

12 – EGLISE ST GUEN- VANNES (56)

13 – CENTRE CULTUREL DE L’ASPHODÈLE- QUESTEMBERT (56)

16 – EGLISE DE LA ROCHE SUR FORON- LA ROCHE SUR FORON (74)

17 – EGLISE STE BERNADETTE- ANNECY (74)

19 – GRIMALDI FORUM – MONACO

21 – EGLISE ST CHARLES 8- MONACO

24 – AUDITORIO DE ORDINO – LES ESCALDES – ANDORRA

25 – CASA CULTURAL – LA POBLA DE MAFUMET- TARRAGONA

26 – AUDITORIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL – MADRID

30 – PALAU DE LA MUSICA – VALENCIA

DECEMBRE

02 – AUDITORIO MANUEL DE FALLA – GRANADA

04 – COLEGIO ESCOLAPIOS – GRANADA

–

Une tournée annoncée sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

Tournée France Espagne eaubonne Eaubonne 95600 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://eaudecoco.org/agenda/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T22:00:00+01:00

2023-12-04T20:00:00+01:00 – 2023-12-04T22:00:00+01:00

MADAGASCAR