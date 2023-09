Gaël HORELLOU en tournée « DALONAZ » d’automne en France Tournée France Espagne Eaubonne, 3 octobre 2023, Eaubonne.

En 2011, le saxophoniste Gael Horellou découvre La Réunion et tombe sous le charme de l’ile et de sa culture. Il décide de former un groupe métissant jazz et maloya, dont la musique et les instruments viennent des esclaves des plantations réunionnaises. En découle un jazz chaviré par les rythmes de l’océan indien, coloré des timbres mélodiques créoles, habité par la danse africaine.

Après un premier opus élu Album de l’année 2017 par TSF Jazz et des séries de concerts en Inde, à La Réunion et à Madagascar, le groupe revient présenter son nouvel album « Tous les Peuples », sorti sous le label Breakz.

« Une identité à chercher quelque part entre un toit de case en tôle ondulé et la brique rouge de Brooklyn.«

03/10 Eaubonne Jazz (95 Eaubonne)

04/10 Le Bazarnaom (14 Caen)

05/10 Café Breton (22 Perros-Guirec)

06/10 Le P’tit Théâtre Notre Dame (35 Redon)

07/10 Marins d’eau douce (53 Niafles)

08/10 Le Comptoir Halle Roublot (94 Fontenay S/ Bois)

11/10 Restaurant Le Canapé (91 Gif s/ Yvette)

13/10 Conservatoire Arthur Honegger (76 Le Havre)

14/10 Maison de Bégon (41 Blois)

15/10 Festival Automne Jazz Marne et Gondoire (77 Rentilly)

17/10 Le Bahut Bourgogne (21 Semur en Auxois)

18/10 Zanzi-Bar Sète (34 Sète)

19/10 Le Croco Bleu (11 Carcassonne)

20/10 Jamboree Jazz (Barcelone) Espagne

21/10 Nova Jazz Cava (Terrassa) Espagne

