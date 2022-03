TOURNEE EQUIPE DE FRANCE – PATINAGE ARTISTIQUE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Épinal Vosges 30 EUR L’équipe de France part en tournée ! Juste après les Championnats du Monde de Montpellier, nos champions olympiques en danse sur glace Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron et les autres membres de l’équipe de France de patinage partent en tournée dans toute la France, du 1er au 10 avril !

Réservation des places en ligne sur le site:

https://tourneeequipedefrance.francepatinoire.fr/produit/epinal-10-04-2022 contact@francepatinoire.fr https://tourneeequipedefrance.francepatinoire.fr/produit/epinal-10-04-2022-18h00/ FFSG

