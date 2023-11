SIMANGAVOLE en tournée en Inde en novembre 2023 Tournée en Inde Chennai, 1 novembre 2023, Chennai.

SIMANGAVOLE en tournée en Inde en novembre 2023 1 – 5 novembre Tournée en Inde

Mostly practiced by men, Simangavole has been imposing her Maloya Manièr Fanm (maloya made by women) on Reunion Island. The Female band performing the traditional yet powerful Maloya for more than twenty years now. They have toured extensively worldwide in Australia, Africa, India, Europe… and United States, where their leader Katy Toave performed a «_Maloya Dance Tour_» to teach maloya in prestigious dance schools. With lyrics that draw from raw emotion and feeling, this high energy performance from the Islanddivas deliver an unforgettable experience.

—–

« L’aventure musicale SIMANGAVOLE débute à la fin des années 90, lorsque 5 amies se rencontrent à la Réunion après avoir grandi en Métropole. Au fil du temps, elles s’intéressent ensemble au Maloya Traditionnel, puis décident de créer un groupe.

Elle se choisissent alors un nom fort et symbolique : « Simangavole », du malgache ancien « tsimangavolo », évoque à la fois le métissage, l’esclavage et la riche histoire culturelle de l’île.

S’affranchissant des codes patriarcaux du genre, le projet prend rapidement des couleurs plus intimes, et s’oriente vers un Maloya non conventionnel, illustré de textes en créole aux sonorités modernes portant sur des thématiques actuelles, mais toujours avec sensibilité et enthousiasme.

Sur scène, les cinq femmes impulsent une formidable énergie à leur propos.

Comme un clin d’œil malicieux, elles intitulent leur premier album « Maloya Manièr Fanm » en 2010, et cette dénomination est restée depuis leur marque de fabrique.

Les filles comptent désormais trois albums à leur actif, qui leur ont valu de nombreux prix et récompenses. Elles travaillent actuellement sur un quatrième opus.

–

Une tournée concert anoncée sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

Tournée en Inde chennai Chennai 600001 Chennai District

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T11:30:00+01:00 – 2023-11-01T13:00:00+01:00

2023-11-05T11:30:00+01:00 – 2023-11-05T13:00:00+01:00

LA REUNION