ZISKAKAN en tournée en Inde Tournée en Inde, 15 avril 2023, Chennai.

« Véritable laboratoire d’études de la langue et de la culture créole, Ziskakan est aussi un groupe musical qui, depuis 1983 et la sortie d’un double album, Péi Bato Fou, est connu et reconnu par le public réunionnais mais également par un public de plus en plus large. La chanson éponyme qui donne son nom à l’album a été écrite par Axel Gauvin, écrivain réunionnais.

Depuis sa création, le groupe dirigé par Gilbert Pounia, a permis à un grand nombre de découvrir et d’apprécier une musique à l’image de la diversité culturelle de l’île de La Réunion : musiques indiennes, percussions africaines, textes créoles… »

source : Wikipedia

Tournée Inde 2023

15 Avril 2023 à CHENNAI Bay 146

16 avril 2023 à PONDICHERRY Alliance française

21 Avril 2023 KOLKATA Someplace Else

22 Avril 2023 SHILLONG The Evening Club Shillong

23 Avril 2023 GUWAHATI Cafe Hendrix

28 Avril 2023 PUNE Venue TBD

28 Avril 2023 MUMBAI Palladium

29 Avril 2023 MUMBAI Phoenix Marketcity

30 Avril 2023 GOA the Shed

Rencontre avec la presse locale, les médias, les Alliances Françaises de Pondichéry et Bombay ainsi que les organisateurs pour des futurs projets à venir ?

Alé di partou Ziskakan est en Inde !

Une tournée annoncée dans l’agenda de Madagascar-musiques.net

Tournée en Inde chennai Chennai 600001 Chennai District [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Ziskakan »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T16:30:00+02:00 – 2023-04-15T19:00:00+02:00

2023-04-30T16:30:00+02:00 – 2023-04-30T19:00:00+02:00