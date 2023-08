Davy SICARD en Tournée France Pologne en sept/oct 2023 Tournée en France, 17 septembre 2023, .

Davy SICARD en Tournée France Pologne en sept/oct 2023 17 septembre – 7 octobre Tournée en France

« Artiste emblématique de la scène réunionnaise, l’élégant Davy SICARD n’a pas son pareil. Chanteur charismatique et habité, il défend la tradition mais il est aussi un homme d’ouverture et revisite le maloya – complainte des esclaves – à sa manière. Et c’est beau, très beau ! Une voix exceptionnelle d’une rare pureté, une énergie sur scène proche de la transe, une musique volcanique qui fait jaillir les origines multiples de son peuple, des textes profonds en créole ou en français où les interrogations existentielles résonnent avec les grandes problématiques du monde contemporain : Davy SICARD émeut, charme, transporte, envoûte.

De son premier et précieux album Ker Volkan (2003), en passant par l’incontournable et bouleversant Ker Maron (2006), le saisissant Kabar (2008), l’excellent Mon Péi (2011), le touchant Mon Zanfan (2015) à l’incroyable Bal Kabar (2020), Davy SICARD n’a de cesse de surprendre par son habileté à renouveler son style musical tout en gardant cette empreinte unique qui le caractérise.

Et que ce soit chez lui à La Réunion, en France ou à l’international les réactions sont les mêmes : loin de laisser indifférent, il marque les esprits et touche au cœur. Davy SICARD est un artiste renversant. »

TOURNÉE 2023

17.09 SIESTA FESTIVALCZUJESZ KLIMAT GDANSK – POLOGNE

21.09 La Maison Bleue – Strasbourg (67)

26.09 L’Ampérage – Grenoble (38)

27.09 Le Makeda – Marseille (13)

29.09 Le Victoire 2 Saint-Jean-de-Vedas (34)

30.09 Le Rex – Toulouse (31)

01.10 Château Gueydon – Langon (33)

04.10 La Parenthèse – Ballan Miré (37)

05.10 Le Vauban – Brest (22)

07.10 Pan Piper – Paris (75)

