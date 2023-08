ZISKAKAN en tournée en France Tournée en France, 13 août 2023, .

ZISKAKAN en tournée en France 13 – 26 août Tournée en France Merci de vérifier horaires et tarifs auprès des organisateurs

Ziskakan est un groupe de musique de maloya de La Réunion créé en 1979 et dont le leader est Gilbert Pounia. Avec Danyèl Waro, il est l’une des personnalités les plus influentes et respectées de la scène réunionnaise. Ziskakan avait pour objectif « La valorisation et la propagation de la culture réunionnaise » et a porté pendant longtemps un combat politique dans ce sens.

Après avoir fait voyager sa musique autour du monde et obtenu la reconnaissance de l’autre côté de la mer, c’est à la maison que Gilbert Pounia a souhaité souffler les 35 bougies de Ziskakan. Pendant un an, le groupe a écumé les scènes réunionnaises, des théâtres aux cafés concerts, pour le plus grand bonheur d’un public souvent familial. C’est face à l’engouement des plus jeunes pour les anciens morceaux que Gilbert Pounia a souhaité enregistrer cet album live (“Rico »). Un album qui semble concentrer l’âme du Ziskakan d’aujourd’hui : authentique, familial et lourd de sens. Enregistré sur de belles scènes (Téat de Saint-Gilles, Théâtre des Sables…) comme dans des cafés concerts plus intimistes, “Rico” imprime sur CD (et vinyles) la direction prise aujourd’hui le groupe de Gilbert Pounia : retour aux essentiels après de nombreuses années d’échanges et d’expérimentations riches de rencontres. Autour de Gilbert Pounia, c’est donc la « famille » musicale qui s’exprime sur Rico : son fils Wasis (basse, percussions, flûte et voix), Daniel Riesser, complice artistique (guitare, chœurs et basse créole) et son frère Frédéric Riesser (batterie, percussion et mélodica). Comme toujours avec Gilbert Pounia, cette collaboration est avant tout le fruit d’une rencontre humaine et d’une histoire d’amitié. Car si les combats de Ziskakan semblent moins virulents qu’à ses débuts, son militantisme reste intact. Il revêt aujourd’hui les habits de la transmission, mû par un rêve cher à Gilbert Pounia : que la poésie créole entre dans les écoles et les familles. Et c’est à un poète, Rieul Debars, que Gilbert Pounia dédie cet album, concentré de 35 ans de rythme, de combats, d’émotions et de verbe coloré et imagé. Trente-cinq ans d’âme créole en somme.

Tournée été 2023

13 août. Zinzin. Kabaré Pounia ek. Any Zistwar ek Maya. DJ SET

17 Août. Bordeaux – Chez Alriq

Du 18 au 23 août. Chez Michel et Catherine Thuillier. Beauquenne. Résidence + concert

24 août. Chez Olive Pailler. Bretagne

25 août Festival du film insulaire – FIFIG – île de Groix ( Bretagne)

26 août Projection documentaire Ziskakan – île de Groix ( Bretagne)

–

Une tournée annoncée dans l’agenda de Madagascar-musiques.net

–

Tournée en France France [{« link »: « https://www.laguinguettechezalriq.com/programmation/ »}, {« link »: « https://www.filminsulaire.com/2023-concerts/ »}, {« link »: « https://www.filminsulaire.com/2023-coups-de-projo/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T20:00:00+02:00 – 2023-08-13T22:00:00+02:00

2023-08-26T11:20:00+02:00 – 2023-08-26T12:20:00+02:00