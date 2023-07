MAYA KAMATU en tournée en France – Sovaz tour Tournée en France, 1 juillet 2023, .

MAYA KAMATU en tournée en France – Sovaz tour 1 – 28 juillet Tournée en France

Forte de ses identités plurielles – elle a des origines indienne, malgache, métropolitaine et chinoise – cette artiste multiple ensauvage paroles et musiques du maloya traditionnel pour créer une électro hip-pop à même de porter loin sa voix de braise. Avec une verve sulfureuse qui ne mâche pas ses mots, c’est kayamb à bras le corps qu’elle se saisit de la langue créole pour chambouler les tropismes habituels et pousser sa musique vers des sonorités urbaines. Son « Kreol Urban pop » exprime haut et fort les émotions qui la traversent en une réponse affirmée et décomplexée à la marche du monde actuel !

01/07/2023 Afrika Festival Hertme – Borne (NL)

06/07/2023 Festival des Hauts de Garonne – Ville de Bassens (Bordeaux) / Le Rocher de Palmer FB

07/07/2023 Festival Musique en Omois – Condé-en-Brie

14/07/2023 Les Suds, à Arles – Arles

15/07/2023 FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES – Carhaix

22/07/2023 Carré Cathédrale – St Denis (974) SOLO SET

28/07/2023 Le Zinzin – Grands Bois SOLO SET

