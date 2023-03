Erick MANANA & RALAH’ Trio en Tournée France – PRINTEMPS 2023 Tournée en France

Erick MANANA & RALAH' Trio en Tournée France – PRINTEMPS 2023
17 mars – 27 mai
PARIS BAGNEUX / Ven 17 & Sam 18 MARS 2023

MONTPELLIER / Sam 25 MARS 2023 LYON / Sam 15 AVRIL 2023

NANTES / Sam 22 AVRIL 2023

MARSEILLE / Sam 29 AVRIL 2023 BORDEAUX / Sam 06 MAI 2023

LILLE / Sam 13 MAI 2023

TOULOUSE / Jeu 18 MAI 2023

MULHOUSE / Sam 27 MAI 2023
ANTANANARIVO / Sam 10 & Dim 11 JUIN 2023

