tournée du vaisseau spécial à Brain sur Vilaine La Chapelle-de-Brain, 18 août 2021-18 août 2021, La Chapelle-de-Brain.

tournée du vaisseau spécial à Brain sur Vilaine 2021-08-18 17:30:00 – 2021-08-18 23:00:00 Brain-Sur-Vilaine Avenue de Plaisance

La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine La Chapelle-de-Brain

Tour née du Vaisseau Spécial en juillet/août dans le pays de Redon.

La compagnie Fata Morgana arrive avec son bateau «le Cheyenne», une toue

traditionnelle de Loire. Son équipage composé d’artistes locaux, accoste dans

différentes communes de Redon Agglomération pour révéler sa matière de

spectacles vivants sur le bateau et sur les rives….Un mini-festival d’environ

1h30 avec des entre-sorts poétiques, sonores et dansés, un spectacle cirque et

musique sur le bateau.

Pour plus de détails sur les artistes et la programmation spécifique de chaque

escale:

https://www.compagniefatamorgana.com/

Renseignement : 06.80.05.31.32

Il y aura sur place un service de boisson et une possibilité de restauration.

Amenez votre verre, si vous voulez.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par