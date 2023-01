Tournée du spectacle Vers la ville Merlines Merlines MerlinesMerlines Catégories d’Évènement: Corrèze

Corrèze Merlines Corrèze Merlines A 20h30 à la salle des fêtes

Sur réservation. Pour les 18 ans et + : prix libre à partir de 5€ La dernière création du collectif Lost in Traditions, Vers la ville, mêle théâtre, documentaire et musique. Accompagnés d’accessoires de cinéma et de vielles à roue, quatre individus s’en vont rencontrer des travailleur.euse.s. Qu’ils ou elles soient du passé, du présent ou même du futur, ces travailleur.euse.s ont en commun d’avoir quitté leur pays. Sur les routes de l’exil, Jean, maçon creusois, madame Ribeiro et monsieur Pacheco, de Lousada au Portugal, et plein d’autres livrent leurs témoignages. Merlines Merlines

