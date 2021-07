Martigues Martigues 13500, Martigues Tournée d’été la Marseillaise Martigues Martigues Catégories d’évènement: 13500

Martigues

Tournée d'été la Marseillaise 2021-08-06 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-06 01:00:00 01:00:00 Rue des Ragues Parking du port de Carro

Martigues 13500

Martigues 13500 Une soirée festive en plein air organisée par le journal la Marseillaise qui allie l’humour à la musique avec un concert de variété et un humoriste.

La soirée débutera par un karaoké géant (de 20h30 à 21h30).



Au programme :

– Kamaleon

– Naestro

– Collectif Métisse

