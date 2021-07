Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistère, Ploudalmézeau Tournée d’été des agriculteurs de Bretagne Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistère

Ploudalmézeau

Tournée d’été des agriculteurs de Bretagne Ploudalmézeau, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Ploudalmézeau. Tournée d’été des agriculteurs de Bretagne 2021-07-30 – 2021-07-30

Ploudalmézeau Finistère Retrouvez le camion animation de la tournée des agriculteurs de Bretagne sur le marché de Ploudalmézeau, place du Général de Gaulle. Retrouvez le camion animation de la tournée des agriculteurs de Bretagne sur le marché de Ploudalmézeau, place du Général de Gaulle. dernière mise à jour : 2021-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploudalmézeau Étiquettes évènement : Autres Lieu Ploudalmézeau Adresse Ville Ploudalmézeau lieuville 48.55532#-4.69985