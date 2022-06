Tournée des plages SNSM / mini sauveteurs Saint-Cast-le-Guildo, 19 juillet 2022, Saint-Cast-le-Guildo.

Tournée des plages SNSM / mini sauveteurs

Boulevard de Mer Grande plage – proche poste de secours Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Grande plage – proche poste de secours Boulevard de Mer

2022-07-19 14:30:00 – 2022-07-19 17:30:00

Grande plage – proche poste de secours Boulevard de Mer

Saint-Cast-le-Guildo

Côtes d’Armor

Pour la quatrième année consécutive, la MACIF et la SNSM organisent une campagne de sensibilisation aux risques en bord de mer et, plus largement, aux accidents de la vie courante.

Du 13 au 28 juillet 2022 inclus, une équipe composée de cinq nageurs sauveteurs de la SNSM et de préventeurs de la MACIF sillonnera les plages de la Manche et du nord de l’Atlantique pour proposer aux enfants des animations ludiques et éducatives.

Les objectifs : donner aux enfants de 7 à 12 ans un premier niveau de connaissances en matière de secourisme et les inciter à approfondir ces premiers acquis dans un cadre scolaire ou dans un club.

Chaque étape sera l’occasion de sensibiliser les enfants – et indirectement leurs parents – par le jeu : identifier les risques du bord de mer, avoir les bons réflexes en cas d’accident, apprendre les numéros d’urgence, mettre une victime en position latérale de sécurité, utiliser un défibrillateur semi-automatique, etc.

https://www.snsm.org/actualites/sensibilisez-vos-enfants-aux-gestes-qui-sauvent-durant-la-tournee-mini-sauveteurs

