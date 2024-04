Tournée des lieux totems : Semaine d’inauguration de la Belle Fabrique LES IMAGINATIONS FERTILES Toulouse, mardi 14 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T12:30:00+02:00 – 2024-05-14T14:00:00+02:00

Fin : 2024-05-17T09:30:00+02:00 – 2024-05-17T16:30:00+02:00

Dans un espace de 60 m² dédié à l’innovation numérique et à la fabrication bois, explorez chaque outil, chaque machine et chaque compétence pour donner vie à vos idées les plus innovantes.

Que vous soyez passionné.e de travail du bois ou de technologies numériques, La Belle Fabrique vous offre un véritable terrain de jeu pour exprimer votre créativité !

‘ ‘# avec Toulouse Métropole Impact #TMI.

Pour les professionnel·le·s, artisan·e·s, créateur·trice·s, entreprises, associations et le grand public.

Voici le programme de la semaine :

Au If, nous sommes convaincu·e­·s que mettre à disposition des espaces et des outils de fabrication peut faire avancer les projets et changer les pratiques au sein des entreprises. Nous vous invitons à imaginer vos projets de #RSE et à les concrétiser dans un espace de fabrication !

Ce mercredi, La Belle Fabrique sera accessible à toutes et tous pour découvrir un savoir-faire : flocage textile, création de stickers ou découpe laser !

Un atelier dédié à l’expérimentation ! Découvrez nos outils, essayez de nouvelles techniques et échangez avec des professionnels qui partageront leurs savoir-faire et animeront des démonstrations sur fraiseuse et défonceuse numérique.

Cette journée sera particulièrement marquée par la présence et la contribution de nos partenaires de la Manufacture Distribuée ( RoseLab, LABORATOIRE ORGANIQUE DE LUSTAR ) et #AMAE.

Apéro convivial : En fin de journée, venez partager un moment de détente et d’échange autour d’un verre !Rencontrez l’équipe de La Belle Fabrique ainsi que ses partenaires ( Manufacture distribuée, makers..)

Le vendredi, l’atelier est réservé et ouvert aux professionnels de la fabrication, créateur-rice-s et artisan-e-s pour tester et expérimenter.

L’opportunité de découvrir nos outils et nos machines, vous former aux techniques et concrétiser vos idées en étant accompagné.es de près.

Testez nos machines et bénéficiez de conseils personnalisés pour optimiser votre travail.

✍ Je m’inscris : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvN8J3d5OZNTdNwtVTLdbPhpnTw8YuyASyFIy5QCdsKcSJBw/viewform

Pour rester informé.e de tous les évenements, rendez-vous sur notre agenda : https://www.imaginationsfertiles.fr/agenda/

