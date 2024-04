Tournée des lieux totems : Les Halles de la Cartoucherie Les Halles de la Cartoucherie Toulouse, vendredi 28 juin 2024.

Les Halles de la Cartoucherie pour la Journée internationale de la surdicécité

Ouvert à tous, venez découvrir le vendredi 28 juin le programme imaginé par ce lieux totem de l’Economie Sociale et Solidaire.

Programme :

À l’occasion de la journée mondiale, l’association La Passerelle surdicécité et les Halles de la Cartoucherie organisent des ateliers et conférences ouverts à toutes et tous, animés par les personnes concernées et de nombreux partenaires. Au programme : mises en situation, conférences (la PCH surdicécité…), jeux, rencontres et échanges, concerts, etc.

10h à 12h30 : Temps d’introduction, ouvert aux publics, associations, partenaires, délégués de la région handicap.

13h30 – 14h30 : Table ronde “Accessibilité et accueil des publics en situation de handicap dans les structures de l’ESS” animée par l’association La Passerelle et des spécialistes (Ergothérapeute, Educateur).

15h-18h : Ateliers

– Ateliers de cuisine à l’épicerie Copcop

– Apprentissage au braille

– Apprentissage à la langue des signes (LSF)

– Sensibilisation et parcours avec des lunettes de simulation dans les Halles et extérieur

15h – 18h : Handisport (rugby, carabine…)

15h-18h : Départ tandem handisport

15h-18h : Forum des associations et présence d’animation Cosplay : 10 associations présentes autour de la surdicécité

18h-18h30 : Concert en chansigne : Musicien, chanteur et interprète danseuse

Un événement labellisé “Ville pour tous” par Toulouse Métropole.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée à la rencontre des acteurs de l’économie sociale et solidaire de Toulouse Métropole.

Les Halles de la Cartoucherie 10 Place de la Charte des Libertés Communales, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie

