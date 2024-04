Tournée des lieux totems : Le Pôle ESS des Herbes Folles Herbes Folles Toulouse, vendredi 3 mai 2024.

Tournée des lieux totems : Le Pôle ESS des Herbes Folles La tournée des Lieux Totems de l’Economie sociale et Solidaire reprend pour cette année 2024. Première Etape de la tournée : Le pôle ESS des Herbes Folles Vendredi 3 mai, 14h00 Herbes Folles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T14:00:00+02:00 – 2024-05-03T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T14:00:00+02:00 – 2024-05-03T22:00:00+02:00

Découvrez un lieu vitrine du réemploi avec le Pôle ESS des Herbes Folles

Ouvert à tous, venez découvrir le vendredi 3 mai le programme imaginé par ce lieux totem de l’Economie Sociale et Solidaire.

Programme :

14h : ouverture / café accueil

14h30 : Table ronde sur la “mobilité douce” : transition écologique juste, les nouveaux usages des espaces pour la mobilité douce dont les espaces pros

15h30 : pause

16h : Présentation de la réhabilitation du tiers lieu : modèle d’insertion, lieu vitrine du réemploi

Témoignages des Imaginations Fertiles et du Pôle ESS des Herbes Folles

17h : Inauguration exposition des « Petits monstres en bois » de réemploi réalisés par les élèves de CE2 et CM1 de l’école Alphand et de l’école Bénézet

17h30 : Spectacle pour petits et grands FEU AU LAC

Feu au Lac invite le public autour du feu d’un campement sauvage pour lui raconter quelques étapes de ses vacances idylliques dans une décharge du coin, lui dessiner une carte postale des plus belles friches de France ou encore partager un pique-nique en bord de rocade.

18h : Visite des Herbes Folles – un lieu habité

Pôle ESS

La Forêt Electrique – cinéma en construction dans le quartier Bonnefoy

Rosa Verde – futur habitat participatif

19h : Apéro Concert

Stands et Ateliers réparation de vélo sur toute l’après midi

Nous vous attendons nombreux pour cette journée à la rencontre des acteurs de l’économie sociale et solidaire de Toulouse Métropole.

Herbes Folles 37 chemin lapujade 31500 Toulouse 31200 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

ESS Le Pôle ESS des Herbes Folles

Agence Intercalaire