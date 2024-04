Tournée des lieux totems : EDENN EDENN Toulouse, vendredi 24 mai 2024.

Tournée des lieux totems : EDENN La tournée des Lieux Totems de l’Economie sociale et Solidaire reprend pour cette année 2024. Troisième Etape de la Tournée : EDENN Vendredi 24 mai, 14h00 EDENN

Découvrez EDENN : Espace de coopération et d’expérimentation à la nature urbaine

Ouvert à tous, venez découvrir le vendredi 24 mai le programme imaginé par ce lieux totem de l’Economie Sociale et Solidaire.

Pour les 48h de l’Agriculture Urbaine, l’événement toulousain met en valeur le quartier des Izards et les nombreuses initiatives d’agriculture urbaine qui s’y développent : EDENN, Pousses Ô Abris, Ferme de Borde Bio, Jardins des Bouquetins, friche Milpa rue des Chamois, stade des Violettes…

Programme :

14h – Ateliers pour publics scolaires dans les différents lieux fertiles du quartier

17h – Déambulation depuis le métro 3 Cocus, pour partir à la découverte de tous ces lieux et arriver à l’écopole EDENN où de nombreuses structures toulousaines d’agriculture urbaine proposeront des stands et ateliers pour petits et grands ;

Dès 17h sur le site d’EDENN : stands et ateliers avec les acteurs de l’agriculture urbaine du quartier et de la métropole > agriculture, alimentation durable, compost, bouturage, semis, jeu des saisons, vélo mixeur anti gaspi, compostage, atelier cuisine…

A partir de 19h – apéro-concert à EDENN

Co-organisé par EDENN et Partageons les jardins

Nous vous attendons nombreux pour cette journée à la rencontre des acteurs de l’économie sociale et solidaire de Toulouse Métropole.

EDENN 216 Route de Launaguet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

