Vichy Vichy Allier, Vichy Tournée des As de Vichy : concours de saut d’obstacles à poney avec des enfants de 6 à 18 ans Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Tournée des As de Vichy : concours de saut d’obstacles à poney avec des enfants de 6 à 18 ans Vichy, 2 octobre 2021, Vichy. Tournée des As de Vichy : concours de saut d’obstacles à poney avec des enfants de 6 à 18 ans 2021-10-02 08:00:00 08:00:00 – 2021-10-03 18:00:00 18:00:00 Stade équestre du Sichon 106 rue Jean Jaurès

Vichy Allier Concours de saut d’obstacles à poney sur des épreuves de 40 cm à 1m30 avec des enfants de 6 à 18 ans. contact@ecuries-trangy.fr +33 6 70 27 73 32 dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Stade équestre du Sichon 106 rue Jean Jaurès Ville Vichy lieuville 46.13221#3.42346