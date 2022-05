Tournée des AS – 28 et 29 Mai 2022 Notre-Dame-d’Estrées-Corbon Notre-Dame-d'Estrées-Corbon Catégories d’évènement: Calvados

Le circuit de la Tournée des As Poney est réservé aux cavaliers de 18 ans et moins sur des poneys de catégorie D maxi. Il se court uniquement en Saut d’Obstacles. Il est destiné à : – participer à l’élaboration d’un projet sportif et éducatif,

– garantir à tous les cavaliers sur poneys, à leurs parents, entraîneurs et enseignants, l’égalité des exigences sur l’ensemble du territoire,

– valoriser les organisations de qualité,

améliorer le niveau technique des cavaliers et des poneys,

– permettre aux sélectionneurs nationaux de suivre et d’orienter la progression des cavaliers,

– sélectionner les couples pour les épreuves internationales. Les concours de la Tournée des As sont, avec les épreuves internationales validées par la FFE, seuls qualificatifs pour le Championnat des As Poney Elite. Clôture des engagements le 23 mai ! Pour découvrir le programme et vous engager : SAMEDI 28 MAI

https://bit.ly/3FVPzag DIMANCHE 29 MAI

Un week-end qui s'annonce sportif et festif !

