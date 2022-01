TOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE SOFT VOLLEY À VILLEVEYRAC Villeveyrac Villeveyrac Catégories d’évènement: Hérault

Villeveyrac

TOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE SOFT VOLLEY À VILLEVEYRAC Villeveyrac, 24 mars 2022, Villeveyrac. TOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE SOFT VOLLEY À VILLEVEYRAC Villeveyrac

2022-03-24 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-24

Villeveyrac Hérault Villeveyrac Le Comité Départemental de l’Hérault de Volley-Ball propose, avec le concours de l’US Volley-Ball Villeveyrac , de l’Agence Nationale du Sport, de la ville de Villeveyrac, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la première Tournée Départementale de Soft Volley.

Débarqué du Japon le Soft Volley, très ludique, se pratique sur un terrain de badminton avec un gros ballon, moelleux et possédant un long temps de vol. Prochaine et dernière étape de cette tournée le vendredi 22 avril à Gigean avant l’étape Finale « Challenge National » est prévue à Sète le dimanche 5 juin. +33 4 67 67 40 84 http://cdvb34.fr/ Le Comité Départemental de l’Hérault de Volley-Ball propose, avec le concours de l’US Volley-Ball Villeveyrac , de l’Agence Nationale du Sport, de la ville de Villeveyrac, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la première Tournée Départementale de Soft Volley.

Débarqué du Japon le Soft Volley, très ludique, se pratique sur un terrain de badminton avec un gros ballon, moelleux et possédant un long temps de vol. Prochaine et dernière étape de cette tournée le vendredi 22 avril à Gigean avant l’étape Finale « Challenge National » est prévue à Sète le dimanche 5 juin. Villeveyrac

dernière mise à jour : 2022-01-17 par HERAULT SPORT

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Villeveyrac Autres Lieu Villeveyrac Adresse Ville Villeveyrac lieuville Villeveyrac

Villeveyrac Villeveyrac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeveyrac/