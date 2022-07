Tournée d’alimentation générale culturelle Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre Nevers EUR Spectacles gratuits dans le cadre de la Tournée d’alimentation générale culturelle :

– Vendredi 1er juillet : rendez-vous à l’ASEM 44 rue de la Fosse aux Loups à 11h à NEVERS.

– Jeudi 7 : rendez-vous au city-stade du Banlay à 16h15 à NEVERS.

