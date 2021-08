Marigny-l'Église Marigny-l'Église Marigny-l'Église, Nièvre Tournée d’alimentation générale culturelle Marigny-l’Église Marigny-l'Église Catégories d’évènement: Marigny-l'Église

Nièvre

Tournée d’alimentation générale culturelle Marigny-l’Église, 26 août 2021, Marigny-l'Église. Tournée d’alimentation générale culturelle 2021-08-26 15:00:00 – 2021-08-26 15:30:00

Marigny-l’Église Nièvre Marigny-l’Église RDV autour de l’église. Guettez le camion rouge et jaune avec de nouveaux artistes à son bord pour 20 à 30 minutes d’effervescence artistique ! Soyez à l’heure pour savourer librement la “promotion du jour” dont la programmation reste une surprise : musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, passionnés en tout genre… N’oubliez pas votre fauteuil pour votre confort et votre boisson pour un moment convivial dans le respect des règles sanitaires ! http://www.maisonculture.fr/saison/tournee-d-alimentation-generale-culturelle RDV autour de l’église. Guettez le camion rouge et jaune avec de nouveaux artistes à son bord pour 20 à 30 minutes d’effervescence artistique ! Soyez à l’heure pour savourer librement la “promotion du jour” dont la programmation reste une surprise : musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, passionnés en tout genre… N’oubliez pas votre fauteuil pour votre confort et votre boisson pour un moment convivial dans le respect des règles sanitaires ! dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails
Catégories d'évènement: Marigny-l'Église, Nièvre