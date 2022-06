Tournée d’alimentation générale culturelle Brassy Brassy Catégories d’évènement: Brassy

Tournée d'alimentation générale culturelle
Le Viver Brassy, Nièvre
25 août 2022

Une surprise artistique livrée à chaque arrêt. Soyez à l'heure pour savourer la "promotion du jour" : musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre… Gratuit! N'oubliez pas votre chaise pour le confort et votre boisson pour un moment convivial.

https://maisonculture.fr/saison/tournee-d-alimentation-generale-culturelle

