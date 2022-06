Tournée ciné-cyclo Brassy Brassy Catégories d’évènement: Brassy

Nièvre

Tournée ciné-cyclo Brassy, 6 juillet 2022, Brassy. Tournée ciné-cyclo

Champs de la Fontaine Brassy Nièvre

2022-07-06 – 2022-07-06 Brassy

Nièvre EUR Séance ouverte à tous.

Cette année, changement de parcours pour faire découvrir à cette occasion les producteurs, restaurateurs et hébergeurs engagés dans la démarche « Valeurs Parcs » qui proposeront des animations en début de soirée : marchés de producteurs, dégustations, découverte de leur activité, visites guidées, animations nature… CINÉCYCLO, association pour un cinéma itinérant à vélo Séance ouverte à tous.

Cette année, changement de parcours pour faire découvrir à cette occasion les producteurs, restaurateurs et hébergeurs engagés dans la démarche « Valeurs Parcs » qui proposeront des animations en début de soirée : marchés de producteurs, dégustations, découverte de leur activité, visites guidées, animations nature… Brassy

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Brassy, Nièvre Other Lieu Brassy Adresse Champs de la Fontaine Brassy Nièvre Ville Brassy lieuville Brassy Departement Nièvre

Brassy Brassy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brassy/

Tournée ciné-cyclo Brassy 2022-07-06 was last modified: by Tournée ciné-cyclo Brassy Brassy 6 juillet 2022 Champs de la Fontaine Brassy Nièvre

Brassy Nièvre