Tournée Accoord : « La Légende de Sedna » par la Cie Lophélia Collège Stendhal Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Tournée Accoord : « La Légende de Sedna » par la Cie Lophélia Collège Stendhal, 20 novembre 2022, Nantes. 2022-11-20

Horaire : 17:30

Gratuit : oui « Plongez avec la compagnie Lophélia dans les profondeurs Abyssales. Suivez le chamane au rythme de la musique, à la rencontre de Sedna et de ses créatures mythiques… » « Découvrez l’histoire de la déesse des océans, Sedna, ayant le pouvoir de faire naître de son corps tous les animaux marins… Le chaman d’un village nuit, va partir à sa rencontre pour tenter de la guérir des maux dont elle souffre, afin qu’elle puisse de nouveau continuer à subvenir aux besoins des hommes et à l’équilibre des océans ». Venez découvrir 4 personnages et une structure roulante à travers une déambulation, et une mise en scène avec des extraits inspirés de ce conte. Collège Stendhal Nantes Nord Nantes 44300

02 51 83 71 00 https://stendhal.loire-atlantique.e-lyco.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Collège Stendhal Adresse 88 Rue des Renards Ville Nantes lieuville Collège Stendhal Nantes Departement Loire-Atlantique

Collège Stendhal Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Tournée Accoord : « La Légende de Sedna » par la Cie Lophélia Collège Stendhal 2022-11-20 was last modified: by Tournée Accoord : « La Légende de Sedna » par la Cie Lophélia Collège Stendhal Collège Stendhal 20 novembre 2022 Collège Stendhal Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique