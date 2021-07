Tournée à vélo écolo’ du Théâtre en l’Air Villers-sur-Auchy, 2 août 2021-2 août 2021, Villers-sur-Auchy.

Tournée à vélo écolo’ du Théâtre en l’Air 2021-08-02 18:00:00 – 2021-08-02 22:00:00

Villers-sur-Auchy Oise Villers-sur-Auchy

Le Théâtre en l’Air présente sa tournée estivale écolo’ à vélo !

L’objectif ? Sensibiliser le tout public à l’environnement via :

– Un solo de clown « Le temps selon Marguerite » suivi d’un débat citoyen

– Des animations autour de l’environnement (jeux, panneaux d’informations, « remorque-planète » interactive, stands associations et producteurs locaux)

Un moment festif et musical joué par le Trio musical du Théâtre en l’Air ! ??

Le programme dans le Grand Beauvaisis :

– LACHAPELLE AUX POTS, le vendredi16 juillet à la maison d’économie solidaire de 14h à 18h

– LALANDELLE, le samedi 17 juillet à l’aire de manoeuvre du car à côté de l’école et de la salle des fêtes de 17h à minuit. Pique nique à apporter sur place

– VILLERS SUR AUCHY, le lundi 2 août sur la place communale de 18h à 22h. Pique nique à apporter sur place.

– SERIFONTAINE, le vendredi 6 août aux halles marchandes de 18h à 22h

– LE VAUMAIN, le lundi 16 août à la place de la mairie (salle des fêtes) de 17h30 à 21h30.Pique nique à apporter sur place.

Plus de renseignements au 03 44 79 17 12 ou à diffusion.theatreenlair@orange.fr

diffusion.theatreenlair@orange.fr +33 034479171 http://www.theatreenlair.fr/

Le Théâtre en l’Air présente sa tournée estivale écolo’ à vélo !

L’objectif ? Sensibiliser le tout public à l’environnement via :

– Un solo de clown « Le temps selon Marguerite » suivi d’un débat citoyen

– Des animations autour de l’environnement (jeux, panneaux d’informations, « remorque-planète » interactive, stands associations et producteurs locaux)

Un moment festif et musical joué par le Trio musical du Théâtre en l’Air ! ??

Le programme dans le Grand Beauvaisis :

– LACHAPELLE AUX POTS, le vendredi16 juillet à la maison d’économie solidaire de 14h à 18h

– LALANDELLE, le samedi 17 juillet à l’aire de manoeuvre du car à côté de l’école et de la salle des fêtes de 17h à minuit. Pique nique à apporter sur place

– VILLERS SUR AUCHY, le lundi 2 août sur la place communale de 18h à 22h. Pique nique à apporter sur place.

– SERIFONTAINE, le vendredi 6 août aux halles marchandes de 18h à 22h

– LE VAUMAIN, le lundi 16 août à la place de la mairie (salle des fêtes) de 17h30 à 21h30.Pique nique à apporter sur place.

Plus de renseignements au 03 44 79 17 12 ou à diffusion.theatreenlair@orange.fr

Théâtre en l’Air

dernière mise à jour : 2021-07-08 par