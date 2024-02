Tournée 2024 Andryes, vendredi 1 mars 2024.

Tournée 2024 Andryes Yonne

La tournée 2024 débute tout bientôt !

Retrouvez nous à Andryes le 1er, le 17 mars ainsi que le 2 avril devant la salle des fêtes.

Des boissons chaudes, froides, des crêpes et la confection d’une fresque brodée au fil des déplacements du bus, vous pourrez trouver

Un espace jeux de société, un baby-foot et un piano,un coin bibliothèque.

Une animation de rencontres ou un tableau incubateur de projets collectifs « La Puisaye-Forterre des possibles », et de nombreuses autres activités, de la vannerie, une peinture collective qu’on afficherait sur chaque village, un atelier nos enfants imaginent nos lendemains désirables , un cercle de présentation de son livre préféré, des concert ( on recherche des musiciens si jamais…), etc.

et plein d’autres surprises !

On a vraiment hâte de vous y retrouver ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-04-14

devant la salle des fêtes

Andryes 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté c7lieux@netc.fr

