Le moulin de la Croix, le dimanche 19 septembre à 14:00

Pierre Renaud, intarissable sur l’histoire du petit moulin de la Croix à Ratte vous accueille et vous livre tous les secrets des meuniers et l’histoire de ce site mentionné dès 1666. Une buvette sera tenue par les voisines du moulin, Mmes Schropp.

Entrée libre

Découvrez ce site occupé depuis le XVIIème siècle Le moulin de la Croix Route de Saint-Martin-du-Mont 71500 Ratte

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

