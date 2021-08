Romainville Maison de la Philo île de France, Romainville Tourne et détourne Maison de la Philo Romainville Catégories d’évènement: île de France

Tourne et détourne Maison de la Philo, 25 septembre 2021, Romainville. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 11h à 12h30

gratuit

Atelier plastique et philosophique pour les 7-10 ans animé par l’auteur et illustrateur Loïc Gaume autour de son travail d’illustration de l’album Le canard de Wittgenstein écrit par Alice Brière-Haquet dans la collection Philonimo. Sur une idée de l’autrice Alice Brière-Haquet, la collection Philonimo suit un principe simple : chaque album, illustré par un dessinateur différent, aborde un concept développé par un philosophe, où la métaphore animale opère : le papillon rêvé par Tchouang-Tseu, le corbeau annonciateur de bon ou mauvais présage d’Epictète…

À l’occasion de la parution de l’album Le Canard de Wittgenstein, l’illustrateur Loïc Gaume propose un atelier plastique invitant les enfants à détourner la silhouette de l’histoire, tantôt lapin ou canard selon le sens de l’image, pour recréer un récit. A voir aussi :

Dédicace de Loïc Gaume à la librairie L’humeur vagabonde (43 rue du Poteau, Paris 18e) samedi 25 septembre à 16h30 LE LIVRE

Il était une fois un canard… à moins que ce ne soit un lapin ? Selon la perspective que l’on adopte, l’image change et avec elle l’histoire, car si un lapin ne peut pas s’envoler, le canard, lui, aura du mal à rentrer dans un terrier. Au chasseur donc de s’adapter, et avec lui, au lecteur bien sûr ! Le canard de Wittgenstein, d’Alice Brière-Haquet et Loïc Gaume, Éditions 3œil, 2021

https://www.3oeil.fr/livres-editions-3oeil/

5 : Bobigny – Pantin – Raymond Queneau (1356m) 11 : Mairie des Lilas (1524m)

Contact :Les Editeurs associés 0143368119 contact@festival-raccords.com http://www.festival-raccords.com/ https://www.facebook.com/events/1620603231479020

