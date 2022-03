Tourne et détourne Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy Catégorie d’évènement: Bondy

Sur une idée de l’autrice Alice Brière-Haquet, la collection Philonimo suit un principe simple : chaque album, illustré par un dessinateur différent, aborde un concept développé par un philosophe, où la métaphore animale opère. Le sixième numéro, confié à l’illustrateur Loïc Gaume, porte sur les notions du dualisme des images et de leur perception, développées par le philosophe allemand Ludwig Wittgenstein. Après la lecture du livre, Loïc Gaume fait apparaître la thématique philosophique par le biais de l’image : jeu sur les apparences, sur ce que l’on voit ou ce que l’on pense voir, ce qu’est une figure bistable, etc. Il invite ensuite les enfants à détourner la silhouette de l’histoire à partir d’autocollants de têtes de lapin ou de canard tirées du livre et à créer des éléments de décor, pour que les enfants imaginent à leur tour de nouvelles compositions et histoires sur le papier.

Renseignements et inscription obligatoire à partir du 6 mars au 01 83 74 55 91

